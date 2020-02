Société de la Tour Eiffel a vendu 5 bâtiments logistiques

Société de la Tour Eiffel a vendu 5 bâtiments logistiques









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans le cadre du recentrage stratégique de son patrimoine,

la foncière Société de la Tour Eiffel a annoncé la vente d'un portefeuille de cinq immeubles au gestionnaire d'actifs immobiliers Round Hill Capital. Cette vente concerne des immeubles logistiques situés en région et loués dans leur totalité.

" Cette nouvelle opération, s'inscrit dans l'exécution annoncée de notre plan de cessions d'actifs de 190 ME qui vise à renforcer notre structure financière et réaffirmer notre positionnement d'acteur de référence dans l'immobilier tertiaire. Sa mise en oeuvre rythmée affiche déjà, à ce jour, plus de 50 % d'actifs vendus ou sous promesse. Ce plan porte principalement sur des immeubles situés en dehors des implantations stratégiques du Groupe, bureaux, plateformes logistiques ou commerces ", se félicite Thomas Georgeon, directeur général de la Société de la Tour Eiffel.