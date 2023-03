Snowflake : toujours trop cher ?

(Boursier.com) — Snowflake , le géant américain du cloud, décrochait hier soir de 7% après bourse à Wall Street. Le groupe software californien a réduit ses ambitions en termes de revenus, ce qui ne pardonne pas étant donné les ratios de valorisation élevés. Pourtant, Snowflake a aussi battu le consensus de revenus et de profits sur le quatrième trimestre fiscal juste clos. Sur le trimestre, les revenus ont totalisé 589 millions de dollars, en croissance de 53% en glissement annuel, alors que les revenus de produits ont affiché une augmentation de 54% à 555 millions de dollars. Le consensus était de 576 millions de revenus totaux et 542 millions de dollars de revenus produits. La perte nette trimestrielle a été de 207 millions de dollars soit 64 cents par titre, contre un déficit de 132 millions de dollars un an plus tôt. Sur une base ajustée, le groupe a dégagé un bénéfice de 14 cents par action, contre 10 cents un an avant et 4 cents de consensus FactSet.

Pour le premier trimestre fiscal 2024 juste entamé, les revenus de produits sont anticipés entre 568 et 573 millions de dollars, en croissance de 44 à 45%, contre 582 millions de dollars de consensus FactSet. Sur l'ensemble de l'exercice, ces mêmes revenus de produits sont attendus à environ 2,705 milliards de dollars, en croissance de 40%, alors que la marge opérationnelle non-GAAP est espérée à 6%. Le consensus était de 2,83 milliards de dollars de revenus produits annuels, après que le management eut fourni une guidance initiale de croissance de 47% de ces revenus lors de la précédente présentation de résultats. Notons qu'alors que la majeure partie des géants américains de la 'tech' procèdent actuellement à des réductions d'effectifs, Snowflake entend pour sa part embaucher plus de 1.000 employés cette année.

Parmi les points positifs, Snowflake a indiqué hier soir avoir reçu l'autorisation de racheter pour 2 milliards de dollars de ses propres titres. Le groupe a enfin rehaussé sa guidance en termes de flux de trésorerie.