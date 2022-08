Snowflake s'enflamme après les comptes

(Boursier.com) — Snowflake , le groupe d'hébergement de données dans le cloud, bondit de 18% avant bourse à Wall Street, sur de fortes prévisions de ventes et l'ajout de nouveaux clients. Pour le deuxième trimestre fiscal, les revenus produits ont flambé de 83% à 466 millions de dollars, contre 438 millions de consensus. Le groupe revendique désormais plus de 6.800 clients à fin juillet, battant également les attentes de ce point de vue. Les revenus produits du trimestre clos en octobre sont attendus jusqu'à 505 millions de dollars, contre 501 millions de consensus. Les revenus totaux sur le trimestre de juillet ont été de 497 millions de dollars, contre 468 millions de consensus. La perte nette s'est cependant creusée à 223 millions de dollars, 70 cents par titre, contre 190 millions un an avant. Pour l'heure, les investisseurs semblent négliger la question et se concentrer sur le rythme de croissance des ventes. Sur l'exercice, les revenus produits sont anticipés entre 1,905 et 1,915 milliard de dollars, alors que le consensus était de 1,897 milliard. Il s'agit d'une révision en hausse des prévisions annuelles.