SNCF Réseau optimise la surveillance et la maintenance du réseau ferré avec Capgemini

(Boursier.com) — SNCF Réseau, en collaboration avec Capgemini, déploie une application innovante visant à optimiser la supervision du réseau ferroviaire afin d'en augmenter sa performance et ainsi répondre aux besoins croissants de mobilité. Grâce à cette solution digitale, les équipes SNCF Réseau en charge de la maintenance des 30.000 kilomètres de ligne sont alertées en temps réel et mobilisées au moyen d'une application mobile géolocalisant précisément les incidents. L'outil va permettre d'améliorer la régularité des circulations, mais aussi l'information voyageurs.

Le réseau ferré est télésurveillé et supervisé en permanence afin de détecter d'éventuelles défaillances techniques au niveau des voies, de la signalisation, des caténaires, des passages à niveaux ou encore des aiguillages. À ce jour, différents systèmes cohabitent pour détecter les anomalies, avertir les agents de maintenance et permettre la remise en état des installations au plus vite.

SNCF Réseau a initié une transformation profonde de ses moyens de surveillance du réseau. Le résultat, baptisé "Supervision Nouvelle Génération" est une application innovante utilisée depuis le 1er juillet 2020, sur la région Auvergne Rhône-Alpes. Ce nouvel outil sera progressivement déployé dans toutes les régions entre 2021 et 2022.

Grâce à cette application interactive, mise à jour en temps réel, la gestion des incidents est plus réactive et plus efficace et contribue de ce fait à l'amélioration de l'information transmise aux voyageurs. En effet, en cas d'aléas, l'application communique en temps réel les données relatives à l'opération de maintenance concernée (délais d'acheminement, heures d'arrivée sur place, délais d'intervention, etc.). Ces informations sont instantanément mises à disposition des opérateurs ferroviaires qui peuvent ainsi informer au mieux les voyageurs.

Avec cet outil entièrement digital, commun aux quatre centres de supervision que compte le territoire national, et capable de gérer les alarmes issues de sources diverses, il sera possible de construire une vision des besoins de maintenance corrective et conditionnelle à l'échelle nationale. À terme, l'ensemble des données provenant de la surveillance humaine, de la télésurveillance ainsi que des trains de surveillance, seront remontées aux centres de supervision où elles seront collectées et centralisées. Plus largement, l'objectif est d'établir un système d'informations complet sur l'état des infrastructures ferroviaires et d'aide à la décision pour la "juste maintenance".