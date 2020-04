Snapchat vit très bien le confinement !

(Boursier.com) — Snap Inc devrait flamber à Wall Street. La maison-mère de Snapchat a publié un chiffre d'affaires trimestriel et un nombre d'utilisateurs supérieurs aux attentes. Le groupe, qui bénéficie visiblement du confinement, a réalisé des revenus trimestriels en vive hausse de 44% à 462 millions de dollars, malgré une plus faible croissance en mars, mois durant lequel les annonceurs ont resserré leurs budgets. Le consensus, qui était de 429 millions de dollars, est largement dépassé. La perte nette trimestrielle s'est élevée à 306 millions de dollars, 21 cents par titre, contre 310 millions un an avant. Le revenu moyen par utilisateur a représenté 2,02$ sur le trimestre, contre 1,68$ un an plus tôt. Compte tenu des incertitudes liées à la crise, le groupe s'abstient de fournir ses habituelles prévisions pour le trimestre entamé. Le nombre d'utilisateurs actifs mensuels sur Snapchat au premier trimestre a grimpé de 20% à 229 millions.