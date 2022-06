Snap : vers des fonctionnalités payantes ?

(Boursier.com) — Snap , la maison-mère de l'application pour l'heure gratuite de partage de vidéos et photos Snapchat, testerait des fonctionnalités d'abonnement payant, indique The Verge. Une porte-parole, Liz Markman, a déclaré à The Verge que la société effectuait des "tests internes initiaux" de Snapchat Plus, ce qui permettrait aux utilisateurs d'accéder rapidement aux fonctionnalités et de leur offrir d'autres avantages. Rappelons que Snap ne cesse de dévisser à Wall Street, en particulier depuis la publication fin mai de trimestriels mitigés assortis d'un avertissement sur les revenus et bénéfices du deuxième trimestre fiscal, clos fin juin. Le groupe évoquait alors une forte dégradation des conditions macro-économiques. Le titre avait décroché de 43% sur la seule séance du 24 mai !