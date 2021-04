Snap : un trimestre historique

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Snap est attendu en forte hausse à Wall Street après que la maison-mère californienne de Snapchat eut dévoilé un chiffre d'affaires et un nombre de nouveaux utilisateurs de son application phare supérieurs aux attentes malgré un ralentissement en Amérique du Nord. Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens a en effet augmenté de 22% en glissement annuel à 280 millions. Le consensus était de 275,4 millions. Le bpa ajusté est ressorti à l'équilibre contre une perte de 6 cents attendue par les analystes, et le free cash-flow a atteint 126 M$ contre -4,6 M$ un an plus tôt et -4,8 M$ de consensus.

Evan Spiegel, PDG de Snap, a déclaré : "Nous avons commencé l'année 2021 en atteignant, au cours du trimestre, nos taux de croissance du chiffre d'affaires et des utilisateurs actifs quotidiens les plus élevés d'une année sur l'autre depuis plus de trois ans et en dégageant un flux de trésorerie disponible positif pour la première fois dans l'histoire de Snap en tant que société publique. La force de notre activité souligne notre concentration incessante sur l'innovation produit et témoigne de la capacité de notre équipe à bien exécuter sur le long terme".

La compagnie anticipe des revenus compris entre 820 et 840 M$ sur le trimestre en cours avec une nouvelle hausse du nombre d'utilisateurs actifs quotidiens à 290 millions.