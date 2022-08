Snap supprimerait 20% de ses effectifs

(Boursier.com) — Snap , la maison-mère du réseau social Snapchat, trébuchait de 6% supplémentaires après bourse à Wall Street hier soir. The Verge, citant des sources anonymes, croit ainsi savoir que le groupe serait sur le point de procéder à une vague majeure de licenciements, après avoir enregistré des revenus publicitaires décevants. Snap envisagerait ainsi de supprimer 20% de ses effectifs. A fin juin 2022, le groupe comptait près de 6.450 employés, soit une augmentation de 38% en glissement annuel. Dans le cadre du plan de licenciements, le groupe publicitaire de Snap serait restructuré. Les équipes les plus affectées seraient celle travaillant sur la manière pour les développeurs de concevoir de mini-applications et des jeux pour Snapchat, Zenly (application de social mapping rachetée en 2017), ainsi que la division hardware.

Lors de l'annonce récente de ses comptes du deuxième trimestre, Snap avait indiqué son intention de ralentir substantiellement son rythme de recrutement et la croissance des dépenses opérationnelles. Pour la période, le groupe avait dévoilé des revenus de 1,11 milliard de dollars, en augmentation de 13%, mais une perte nette conséquente de 422 millions de dollars. Le groupe avait ainsi raté le consensus de Wall Street et s'était abstenu de toute guidance pour le troisième trimestre, évoquant les incertitudes de l'environnement opérationnel. Dans sa lettre aux investisseurs, le groupe avait précisé qu'à ce stade, les revenus du troisième trimestre étaient assez stables en glissement annuel.