Snap : solide croissance, mais Apple inquiète

(Boursier.com) — Snap Inc, la maison-mère californienne de Snapchat, a publié pour son quatrième trimestre des comptes supérieurs aux attentes, mais le groupe demeure prudent. Les revenus du quatrième trimestre sont ressortis à 911 millions de dollars, en croissance de 62%, contre 856 millions de consensus. Le bénéfice ajusté trimestriel par action a représenté 9 cents, contre 7 cents de consensus. Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens a augmenté de 22% en glissement annuel à 265 millions, avec une croissance bien répartie selon les zones. Le consensus était de 258 millions. La perte nette trimestrielle a été réduite à 113 millions de dollars et 8 cents par titre, contre 241 millions un an avant.

La guidance va de 720 millions à 740 millions de dollars de ventes sur le trimestre entamé, contre 462 millions un an avant et 705 millions de consensus. Le groupe évoque des incertitudes pour 2021, citant notamment les risques pesant sur la croissance publicitaire compte tenu notamment des nouvelles règles d'Apple en matière de collecte de données. Snap estime que l'Ebitda du premier trimestre pourrait ressortir en pertes de 50 à 70 M$. Le groupe entend atteindre 275 millions d'utilisateurs actifs quotidiens sur le trimestre. Enfin, la croissance cette année devrait accélérer en comparaison des 46% de l'an dernier.