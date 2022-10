Snap s'effondre encore à Wall Street. Meta et Alphabet sous pression

(Boursier.com) — Snap , la maison-mère de Snapchat, abandonne 25% avant bourse à Wall Street au lendemain de ses comptes trimestriels sans relief. Meta perd 4% dans son sillage, Alphabet 2% et Pinterest 7% ! Le secteur pèse très lourdement sur le Nasdaq, attendu en recul de près de 1% en pré-séance. Même Twitter retombe de 9%, sur fond également d'investigation potentielle des autorités américaines sur certains deals d'Elon Musk et de leurs implications en termes de sécurité nationale.

Snap, pour sa part, a donc effacé la totalité de son rallye de la période des confinements. Le groupe d'Evan Spiegel a affiché sa plus faible croissance historique pour le trimestre clos, avec le déclin des dépenses publicitaires, qui affecte encore ses résultats. Les revenus du troisième trimestre n'ont progressé que de 6% à 1,13 milliard de dollars, contre 1,14 milliard de dollars de consensus de place. La société de médias sociaux a passé le trimestre à réduire et à recentrer ses activités, annonçant en août qu'elle réduisait 20% de ses effectifs et restreignait les projets qui ne contribuent pas à la croissance des utilisateurs ou des revenus, ni aux efforts de réalité augmentée de l'entreprise.

Pour le trimestre clos, Snap a déploré une perte nette de 360 millions de dollars soit 22 cents par titre, comprenant 155 millions de dollars de coûts de restructurations. Le conseil d'administration a pourtant autorisé un plan de rachat d'actions de 500 millions de dollars sur 12 mois, une mesure audacieuse pour un groupe qui perd de l'argent, ou bien, diront les optimistes, un signal de confiance dans l'avenir.

L'application Snapchat, populaire auprès des jeunes pour envoyer des messages qui disparaissent et agrémenter les vidéos et photos d'effets spéciaux et filtres, a signalé un total de 363 millions d'utilisateurs actifs quotidiens au cours du trimestre, en hausse de 57 millions par rapport à l'année précédente. Cela a dépassé l'estimation de 359 millions du consensus. Pourtant, le revenu moyen de Snap par utilisateur a corrigé de 11% à 3,11$, manquant la projection moyenne des analystes de 3,19$ (données Bloomberg). Les utilisateurs d'un marché clé, les États-Unis, ont passé 5% de temps en moins à regarder du contenu qu'au même trimestre de l'année dernière.

La firme, qui ne fournit pas de prévisions financières, accorde la priorité aux efforts susceptibles d'augmenter les revenus. Au troisième trimestre, Snap a étendu son service d'abonnement naissant, Snapchat+ à 1,5 million d'utilisateurs, payant pour un accès anticipé à des fonctionnalités exclusives ou en pré-version. Le groupe a aussi investi dans l'amélioration des outils de mesure des publicités sur sa plateforme.