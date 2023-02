Snap s'effondre à Wall Street après les comptes

(Boursier.com) — Snap , maison mère de Snapchat, plongeait de 16% après bourse à Wall Street hier soir suite à des comptes trimestriels et perspectives sans relief. Le groupe a déploré une perte de 288 millions de dollars sur le trimestre clos et anticipe un déclin de ses revenus pour le premier trimestre fiscal juste entamé. Ainsi, les revenus du premier trimestre sont attendus en recul de 2 à 10% en glissement annuel, alors que les analystes anticipaient en moyenne une légère croissance. Pour le trimestre écoulé, le groupe a perdu 288 millions de dollars et 18 cents par titre, le déficit comprenant 34 millions de dollars de charges de restructurations. Un an plus tôt, le groupe avait dégagé un bénéfice de 23 millions de dollars. Les revenus du quatrième trimestre ont été stables à 1,3 milliard de dollars, en ligne avec les attentes. Snap a terminé le trimestre avec 375 millions d'utilisateurs quotidiens, une progression de 17%. Pour le premier trimestre, le groupe envisage 382 à 384 millions d'utilisateurs quotidiens.