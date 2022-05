Snap prend une claque (-43% !) et entraîne les réseaux sociaux dans sa chute à Wall Street

(Boursier.com) — Snap Inc, la maison-mère de Snapchat, s'est effondré de 43% à 12,79$ mardi à Wall Street, après avoir prévenu que ses revenus et ses bénéfices du deuxième trimestre fiscal en cours seraient inférieurs à la borne basse de la fourchette prévue jusqu'ici, en raison d'une brusque dégradation de la conjoncture.

Les autres réseaux sociaux ont été entraînés dans cette dégringolade, les investisseurs craignant que le secteur entier ne souffre d'une chute de ses revenus publicitaires sur fond de ralentissement conjoncturel et de hausse des taux, des facteurs qui pourraient freiner les dépenses des annonceurs. Meta Platforms, maison mère de Facebook et WhatsApp (-7,6%), Twitter (-5,5%), Pinterest (-23,6%) et Alphabet, maison mère de Google (-4,9%), ont tous fini en forte baisse mardi.

A la clôture de mardi, le titre Snap a désormais perdu environ 73% de sa valeur depuis le début de l'année. Le 22 avril dernier, Snap avait déjà déçu les marchés en publiant une perte nette plus lourde que prévu, de 360 millions de dollars, sur son premier trimestre fiscal, pour des revenus de 1,06 milliard de dollars.

Snap disait alors s'attendre pour le 2e trimestre fiscal (avril-juin) à une hausse de 20% à 25% de ses ventes sur un an, et à un Ebitda situé entre 0$ et 50 millions de dollars. "Je pense qu'il est maintenant plausible que nos revenus et Ebitda ajusté soient inférieurs à la fourchette que nous prévoyions en début de ce trimestre", a indiqué le directeur général de Snap, Evan Spiegel, cité par un communiqué.

Le groupe a évoqué une dégradation "plus forte et rapide" que prévu des conditions macro-économiques, notamment les effets négatifs des changements de règles d'Apple sur la protection des données, l'impact de la guerre en Ukraine. Le groupe va en outre ralentir le rythme des embauches afin de réduire ses coûts, a indiqué M. Spiegel, dans une note à ses employés.

Faiblesse de l'activité à venir dans le secteur internet ?

De très nombreux courtiers ont réduit mardi leurs objectifs de résultats et de cours de Bourse pour Snap, après son "profit warning". L'un d'entre eux, Jefferies, a fait de même sur l'ensemble des valeurs Internet, y compris Twitter, avec un objectif de cours ramené de 48$ à 40$. Pour Alphabet, Jefferies vise désormais 3.100$ plutôt que 3.400$, et pour Meta Platforms, l'objectif est abaissé à 310$ contre 330$. Quant à Snap, l'objectif est de 30$ contre 52$ jusqu'ici, ce qui laisse tout de même un potentiel de rebond important par rapport au cours de mardi soir (12,79$).

"Nous nous attendons à ce que d'autres acteurs de la publicité numérique annonce une faiblesse de leur activité", estiment les analystes de Jefferies. "Compte tenu de l'incertitude macro, nous abaissons nos prévisions de revenus pour 2022 et 2023 en moyenne de 3,2% et 5,5% respectivement. Concernant Snap, nous abaissons nos estimations de 10% et 14% respectivement", ont-ils ajouté.