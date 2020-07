Snap : les pertes se creusent, le nombre d'utilisateurs augmente

Snap : les pertes se creusent, le nombre d'utilisateurs augmente









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Trimestre contrasté pour Snap. Le groupe propriétaire de Snapchat a vu son nombre d'utilisateurs et ses revenus progresser sur les trois mois clos fin juin mais sa perte nette s'est creusée à 326 millions de dollars, soit 23 cents par action, contre 255,2 M$ ou 19 cents par titre un an plus tôt. Le bpa ajusté a atteint -9 cents contre -10 cents de consensus. Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens (DAU), une mesure très suivie par les investisseurs et les annonceurs, a augmenté de 17% pour atteindre 238 millions sur la période, mais les analystes misaient sur un niveau légèrement supérieur. Snap prévoit 242 à 244 millions d'utilisateurs actifs par jour sur le trimestre en cours, contre 244,82 millions pour le consensus de place.

Les revenus tirés de la publicité ont bondi d'environ 17% à 454,2 M$, au-dessus des estimations des analystes de 440,8 M$, mais le revenu moyen par utilisateur s'est établi à 1,91$, à peine plus élevé qu'au trimestre précédent. En dehors de l'Amérique du Nord et de l'Europe, cette mesure a chuté de 25%, à 89 cents.

"Nous avons continué à développer notre communauté et nos activités dans un environnement difficile et incertain", a déclaré le DG de Snap, Evan Spiegel. "Je suis fier de nos équipes qui innovent en proposant de nouvelles expériences à notre communauté et en apportant de la valeur ajoutée à nos partenaires, démontrant ainsi l'importance de notre service dans la vie des gens".