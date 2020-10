Snap Inc s'envole de 20% après un profit surprise au 3e trimestre !

(Boursier.com) — Le réseau social Snap Inc a publié contre toute attente un bénéfice net au 3e trimestre (en données ajustées), grâce à une hausse plus forte que prévue du nombre d'utilisateurs, qui a boosté ses revenus publicitaires. Ces annonces ont entraîné un envol de plus de 20% du titre Snap dans les cotations électroniques après la clôture de Wall Street.

La société américaine a fait état de 249 millions d'utilisateurs actifs quotidiens au 2e trimestre, en hausse de 11 millions par rapport au 2e trimestre, alors que le consensus tablait sur une hausse de 5 millions. Snap avait déjà acquis 11 millions d'utilisateurs supplémentaires au 1er trimestre, puis 9 millions au 2e trimestre.

Résultats et revenus bien supérieurs aux attentes

La compagnie symbolisée par un petit fantôme a notamment profité d'une refonte de son application sous Android et de ses investissements dans sa plateforme de publicité en ligne. Pour le trimestre achevé fin septembre, elle a dégagé des revenus de 679 millions de dollars au 3e trimestre, en hausse de 52% par rapport à la même période de 2019 (446 M$), alors que les analystes tablaient sur des ventes de 557 M$.

En normes comptables GAAP, le résultat net trimestriel ressort en perte de 200 M$ (14 cents par action) contre une perte de 227 M$ un an plus tôt. Mais après ajustement des éléments non récurrents, Snap a dégagé un profit surprise de 1 cent par action, contre une perte de 4 cents un an plus tôt. Ces chiffres sont tous meilleurs que prévu : les analystes tablaient sur une perte par action de 18 cents en normes GAAP et une perte de 5 cents en termes ajustés.

La société a aussi profité du lancement de nouvelles fonctionnalités, qui lui ont permis de rivaliser avec ses rivaux TikTok et Instagram (filiale de Facebook), avec notamment la possibilité pour les utilisateurs de mettre de la musique sur leurs vidéos.