Snap flambe, à l'annonce des plans de restructuration

(Boursier.com) — Snap bondit de 15% à Wall Street sur les 11$, alors que la maison-mère de Snapchat a confirmé ce mercredi qu'elle allait réduire ses effectifs de 20% et abandonner certains projets, notamment dans les jeux mobiles ou les drones, alors que le ralentissement économique affecte durement ses recettes publicitaires. Snap indique que les licenciements et coupes dévoilés lui permettraient d'économiser 500 millions de dollars annuellement. Le groupe entend désormais se concentrer sur l'amélioration des revenus et la progression du nombre d'utilisateurs de Snapchat. Le CEO du groupe, Evan Spiegel, juge que Snap doit maintenant faire face aux conséquences de la plus faible croissance de ses revenus et s'adapter à l'environnement de marché.

En outre, le SVP de l'ingénierie Jerry Hunter a été promu au rang de directeur des opérations, et sera responsable de l'amélioration de la coordination entre engineering, ventes publicitaires et équipes produits. Il s'agit notamment d'améliorer le ciblage et la mesure des publicités. La restructuration de la division de vente publicitaire comprendra aussi les nominations de trois nouveaux présidents supervisant les zones Amériques, Europe, Moyen-Orient et Afrique, et Asie-Pacifique.