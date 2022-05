Snap fait aussi plonger Meta (Facebook) et le secteur des médias sociaux

(Boursier.com) — Snap perd plus de 28% avant bourse à Wall Street après son avertissement sur les bénéfices livré hier soir. La maison-mère de Snapchat emporte avec elle l'ensemble du secteur. Ainsi, Meta, ex-Facebook, trébuche de plus de 6% en pré-séance, alors que Pinterest plonge de 13%. Même Twitter, qui a récemment fait l'objet d'une offre d'Elon Musk (depuis suspendue), abandonne 4% à quelques heures de l'ouverture. Alphabet cède 4%...

Snap a confié hier soir que l'économie se détériorait plus rapidement qu'anticipé. Le groupe californien d'Evan Spiegel constate une faiblesse particulière depuis fin avril. Par conséquent, il juge qu'il devrait rapporter des revenus et un Ebitda ajusté inférieurs aux bas de fourchettes de la guidance sur le deuxième trimestre 2022. Selon un message interne dont Reuters a pris connaissance, Spiegel a averti ses employés que la compagnie allait ralentir les embauches cette année. Le directeur général de Snap a aussi énuméré un certain nombre de problèmes, dont l'inflation croissante, les taux d'intérêt, les perturbations de supply chain ou celles du marché du travail, les changements de politiques de plateforme, ou encore l'impact de la guerre en Ukraine.

Certaines embauches programmées seront repoussées à l'année prochaine, mais le groupe table encore sur plus de 500 embauches d'ici à la fin de l'année. Facebook et Uber avaient déjà annoncé plus tôt ce mois des mesures comparables... Le management de Snap entend aussi déterminer d'autres actions de réduction des coûts.

Le mois dernier, Snap disait anticiper pour son deuxième trimestre des revenus en croissance de 20 à 25% en glissement annuel.