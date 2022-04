Snap déçoit au premier trimestre

(Boursier.com) — Snap Inc, maison-mère de Snapchat, a quelque peu déçu au premier trimestre fiscal, affichant un creusement de sa perte. Néanmoins, la croissance des utilisateurs a dépassé les attentes de marché. Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens a grimpé de 18% à 332 millions, mais le groupe a essuyé une perte nette dans "un environnement opérationnel difficile". Les prévisions concernant les utilisateurs sont positives, mais le groupe prévient aussi que... les perturbations de chaîne d'approvisionnement, les problèmes de main-d'oeuvre et l'inflation pourraient affecter les dépenses publicitaires.

Le groupe californien de Santa Monica a affiché sur le trimestre clos fin mars des revenus de 1,06 milliard de dollars, en augmentation de 38% en glissement annuel, contre 1,07 milliard de consensus. La perte nette trimestrielle a été de 360 millions de dollars, contre 287 millions un an plus tôt. L'Ebitda ajusté a été positif de 64 M$, contre 2 M$ de déficit un an avant. Le free cash flow a été de 106 M$, contre 126 M$ sur la période comparable, l'an dernier.

Le groupe envisage pour le deuxième trimestre un nombre d'utilisateurs actifs quotidiens allant de 343 à 345 millions, contre 340 millions de consensus à Wall Street. La croissance des revenus trimestriels est attendue entre 20 et 25% sur la période, ce qui marquerait un ralentissement.