Snap : -30% après un profit warning, les autres réseaux sociaux chutent

(Boursier.com) — Snap Inc, la maison-mère de Snapchat, a prévenu lundi soir après la clôture de Wall Street que ses revenus du deuxième trimestre fiscal seraient inférieurs à la fourchette basse prévue jusqu'ici par le réseau social. Le titre Snap plongeait de plus de 30% après cette publication dans les cotations post-séance lundi soir.

Dans le sillage de Snap, les autres réseaux sociaux ont trébuché en cotations post-séance, à l'instar de Meta Platforms (-8,6%), Twitter (-3,3%) et Pinterest (-14%).

A la clôture de lundi, le titre Snap a été divisé par deux (-52%) depuis le début de l'année. Le 22 avril dernier, Snap avait déjà déçu les marchés en publiant une perte nette plus lourde que prévu, de 360 millions de dollars, sur son premier trimestre fiscal, pour des revenus de 1,06 milliard de dollars.

Snap disait alors s'attendre pour le 2e trimestre fiscal (avril-juin) à une hausse de 20% à 25% de ses ventes sur un an, et à un Ebitda situé entre 0$ et 50 millions de dollars. "Je pense qu'il est maintenant plausible que nos revenus et Ebitda ajusté soient inférieurs à la fourchette que nous prévoyons en début de ce trimestre", a indiqué le directeur général de Snap, Evan Spiegel, dans une note à ses employés.

Le groupe va en outre ralentir le rythme des embauches afin de réduire ses coûts, a indiqué M. Spiegel.