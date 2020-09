SMTPC : vif repli des bénéfices du 1er semestre

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2020, 5.176.761 véhicules légers ont emprunté les tunnels, soit une baisse de -28,77% par rapport à 2019. Ce repli est la conséquence de la crise sanitaire Covid-19 qui a eu un impact défavorable sur le niveau d'activité et la rentabilité de la société au cours du semestre. Ainsi, le chiffre d'affaires de SMTPC - Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage diminue de -28,1% par rapport au 1er semestre de l'exercice 2019, à 12,39 millions d'euros (17,23 ME un an plus tôt).

Le résultat net ressort à 2,34 ME au 30 juin, en diminution de -60% par rapport au résultat du 1er semestre de l'année précédente (5,82 ME en 2019 à même époque), essentiellement sous l'effet de la baisse de trafic.

L'augmentation de la valeur nette des immobilisations par rapport à 2019 est principalement liée aux acquisitions et travaux de la bretelle Schloesing. Le poste des dettes évolue sous l'effet du nouvel emprunt destiné à financer la bretelle Schloesing pour un montant total de 60,5 ME dont un 1er tirage de 46 ME effectué fin 2019.

SMTPC précise que les travaux de la bretelle Schloesing ont commencé, comme prévu, au 1er semestre 2020.