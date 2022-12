SMTPC : projet de transfert de cotation des actions approuvé

(Boursier.com) — La Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage (SMTPC) annonce que l'assemblée générale mixte des actionnaires, réunie le 29 novembre au stade Orange Vélodrome, a approuvé le projet de transfert de cotation de ses actions du marché réglementé Euronext Paris compartiment C, vers le marché Euronext Growth Paris, et conféré tous pouvoirs au Conseil d'administration à l'effet de mettre en oeuvre ce transfert de marché de cotation. Le Conseil d'administration qui s'est réuni ce jour a décidé de mettre en oeuvre ce transfert. Sous réserve de l'accord d'Euronext Paris, la cotation de la société sur Euronext Growth Paris s'effectuera dans le cadre d'une procédure accélérée d'admission aux négociations des actions existantes de la société, sans émission d'actions nouvelles. Ce transfert permettrait ainsi d'alléger les contraintes réglementaires et administratives liées à la cotation des actions de la Société sur le marché réglementé d'Euronext Paris ainsi que les contraintes et coûts de gestion et fonctionnement corrélatifs.

Il est rappelé que VINCI Concessions, Eiffage et leurs affiliés ont conclu un pacte d'actionnaires, contenant des stipulations relatives à la gouvernance de la Société à l'issue du transfert de marché. Ce pacte a fait l'objet d'une publicité par l'AMF le 14 décembre 2021. Aux termes de ce pacte, en cas de transfert des actions de la Société sur Euronext Growth Paris, la Société ne se référerait plus à un code de gouvernement d'entreprise et le Conseil d'administration de la Société serait composé au maximum de 10 membres. Il comprendrait un nombre d'administrateurs désignés sur proposition des parties au pacte d'actionnaires, proportionnel à leurs participations en capital et en droits de vote de la Société. Les parties au pacte proposeraient également conjointement la nomination d'un membre indépendant comme membre du Conseil d'administration de la Société. Le président du Conseil d'administration serait désigné parmi les administrateurs visés et nommé sur la base d'une proposition conjointe de Vinci Concessions et Eiffage.