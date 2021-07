SMTPC : nomination d'un expert indépendant

(Boursier.com) — Les sociétés VINCI Concessions et Eiffage ont annoncé le 23 avril 2021 avoir conclu un protocole d'intentions prévoyant une exclusivité de négociations en vue de la conclusion d'un accord concertant pour acquérir conjointement le solde du capital de la Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage qu'elles ne détiennent pas. Elles ont précisé que la réalisation de leurs accords restait notamment subordonnée à l'obtention des autorisations des autorités de concurrence compétentes.

En cas de réalisation définitive de ces accords, VINCI Concessions et Eiffage ont annoncé qu'elles déposeront dès que possible un projet d'offre publique d'achat, sous la procédure simplifiée, à caractère obligatoire, auprès de l'Autorité des Marchés Financiers et que cette offre serait suivie, le cas échéant, d'un retrait obligatoire si les conditions de mise en oeuvre sont réunies.

Dans cette perspective, le conseil d'administration de la Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage, réuni le 1er juillet 2021, a décidé, en application des dispositions des articles 261-1 et 261-1-1 du règlement général de l'AMF de désigner, en qualité d'expert indépendant, le Cabinet BM&A, 11 rue de Laborde, 75008 Paris, représenté par Monsieur Pierre Béal.

Le cas échéant, la Société diffusera un nouveau communiqué lorsque son conseil d'administration aura rendu son avis motivé au vu des conclusions du rapport de l'expert indépendant.