SMTPC : nette croissance des bénéfices mais une visibilité réduite

(Boursier.com) — Le Tunnel Prado Carénage, premier ouvrage urbain, en France, de circulation routière à péage, est en exploitation depuis le 18 septembre 1993. Un total de 7.190.741 véhicules légers a emprunté le tunnel au 1er semestre 2022, soit une augmentation +14,5% par rapport au 1er semestre 2021. Cette augmentation du trafic s'explique par l'allègement des mesures gouvernementales liées à la crise sanitaire. Le trafic de la période reste néanmoins inférieur à la situation d'avant-crise Covid-19 (-1,1% par rapport au premier semestre 2019).

La visibilité demeure réduite à date, l'activité restant dépendante de l'évolution du contexte sanitaire et des effets éventuels sur le trafic de la hausse de l'inflation et du coût des carburants.

Le chiffre d'affaires de SMTPC sur le semestre augmente de +14,9% par rapport au 1er semestre de l'exercice 2021. Il s'établit à 17,19 millions d'euros (14,97 ME au 30 juin 2021).

Le résultat net ressort à 6,34 ME au 30 juin 2022. Il croît de +52% par rapport au résultat du 1er semestre de l'année précédente (4,15 ME), essentiellement sous l'effet de l'augmentation de trafic et de l'incidence du changement de méthode comptable opéré par la société au 31 décembre 2021.

L'augmentation de la valeur nette des immobilisations par rapport à 2021 est principalement liée aux acquisitions et travaux de la bretelle Schloesing. Cependant, le poste des dettes évolue sous l'effet des tirages sur le crédit à terme pour financer les travaux de la bretelle Schloesing et des dividendes décidés au titre de l'affectation du résultat de l'exercice 2021 non versés au 30 juin 2022.