SMTPC : les bénéfices reculent de 42% ; retour d'un dividende à 1,9 euro

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Tunnel Prado Carénage (SMTPC), 1er ouvrage urbain en France, de circulation routière à péage, est en exploitation depuis le 18 septembre 1993. 11,7 millions de véhicules légers l'ont emprunté en 2020, soit une baisse de -21,64% par rapport à 2019. Cette baisse est la conséquence de la crise sanitaire Covid-19. Les travaux de la bretelle Schloesing ont commencé comme prévu au 1er semestre 2020 et se sont poursuivis sans interruption.

A 27,91 millions d'euros, le chiffre d'affaires est en diminution de -21% par rapport à l'exercice 2019 (35,35 ME).

Le résultat net s'établit à 6,91 ME en baisse de -42,4% par rapport à l'année précédente (12 ME), essentiellement sous l'effet de la baisse de trafic. Le résultat net ramené au nombre d'actions au 31 décembre 2020 ressort à 1,18 euro (2,06 euro en 2019).

Il sera proposé à l'Assemblée générale du 18 mai la distribution d'un dividende de 1,90 euro par action. Il n'y a pas eu de distribution pour l'exercice 2019. Le dividende était de 1,90 euro pour les exercices 2018 et 2017.

Perspectives 2021

Le niveau de trafic de janvier et février reste affecté par les mesures de restriction de circulation et baisse de 20% par rapport à l'année précédente. La visibilité demeure très réduite à date, l'activité étant dépendante de l'évolution du contexte sanitaire et des mesures restrictives qui en découlent.

Les travaux de la bretelle Schloesing vont se poursuivre tout au long de l'année.