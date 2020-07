SMTPC : le trafic a plongé de 45% au T2

SMTPC : le trafic a plongé de 45% au T2









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage n'a enregistré que 5,06 millions d'euros de chiffre d'affaires au deuxième trimestre 2020 contre 9,01 ME un an plus tôt.

La crise sanitaire liée à la propagation du virus Covid-19 a fortement perturbé l'activité de SMTPC alors que le trafic a progressivement repris depuis le 11 mai. Sur le deuxième trimestre, le trafic a plongé de 45% à moins de 2,1 millions de véhicules.