SMTPC : le résultat net grimpe de 21,6% en 2022

(Boursier.com) — En 2022, 14,45 millions de véhicules légers ont emprunté le Tunnel Prado Carénage, soit une hausse de 5,9% par rapport à l'année 2021 qui avait été impactée par des restrictions liées à l'épidémie de Covid-19 au cours du premier semestre. Comparé à celui de l'année 2019, le trafic de l'année 2022 reste en recul de 3%.

Le chiffre d'affaires de SMTPC est en augmentation de 7,7 à 35,01 ME, principalement en raison de l'augmentation du trafic.

Le résultat d'exploitation s'élève à 18,47 ME, en progression de 17,5% par rapport à l'exercice précédent.

Le résultat net s'établit à 12,97 ME, en hausse de 21,6% par rapport à l'année 2021. Le résultat net ramené au nombre d'actions au 31 décembre 2022 ressort à 2,22 euros (1,83 euro en 2021).

Dividende

SMTPC proposera à l'Assemblée générale qui sera convoquée au 1er semestre 2023, la distribution d'un dividende de 1,90 euro par action, identique à l'exercice 2021 et à l'exercice 2020.

Décalage de 2 mois de la mise en service de la bretelle Schloesing

Le niveau de trafic du 1er janvier au 31 mars 2023 est en progression de 2,2% en comparaison de la même période en 2022. La visibilité demeure réduite à date, l'activité restant notamment dépendante de l'évolution du contexte économique et social et notamment des effets sur le trafic susceptibles de résulter de la hausse de l'inflation, du coût des carburants et de l'actualité sociale.

En raison des perturbations observées sur la production industrielle mondiale consécutives aux effets de l'épidémie de covid-19 en Chine et au conflit armé en Ukraine, les délais de livraison de certains des équipements indispensables à la mise en service de la bretelle Schloesing sont sensiblement retardés. La société anticipe en conséquence un décalage de la mise en service d'environ 2 mois, soit à l'automne 2023.