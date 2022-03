SMTPC : Le résultat d'exploitation s'élève à 15.722 KE

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du groupe SMTPC est ressorti en augmentation de 16,5% par rapport à l'exercice 2020 et en diminution de 8% par rapport à 2019. La baisse des charges d'exploitation (-2,4% par rapport à l'exercice 2020) résulte essentiellement de la baisse de la dotation aux amortissements de caducité, en lien avec le changement de méthode comptable appliqué aux amortissements de caducité se rapportant aux coûts de construction de la bretelle Schloesing, en partie compensée par la hausse des autres achats et charges externes.

Le résultat d'exploitation s'élève ainsi à 15.722 KE, en progression de 48,8% par rapport à l'exercice précédent. Il baisse de 17,1% par rapport à 2019.

Le résultat net s'établit à 10.669 KE en hausse de 54,3% par rapport à l'année précédente et en baisse de 11,1% par rapport à 2019. Le résultat net ramené au nombre d'actions au 31 décembre 2021 ressort à 1,83 euro. Il était de 1,18 euro en 2020 et de 2,06 euros en 2019.

Au bilan

A l'actif, l'évolution de la valeur nette des immobilisations et de l'actif circulant résultent de l'impact lié à la réalisation de la bretelle Schloesing et de la trésorerie générée par les opérations d'exploitation.

Au passif, l'augmentation des dettes provient principalement des tirages réalisés en 2021 sur l'emprunt (d'un montant total de 60,5 ME) mis en place le 26 novembre 2019 dans le cadre du financement du projet Schloesing. Il sera proposé à l'Assemblée Générale qui sera convoquée au 1er semestre 2022 la distribution d'un dividende de 1,90 euro par action. Le dividende était de 1,90 euro pour l'exercice 2020, 0 euro pour l'exercice 2019 et 1,90 euro pour l'exercice 2018.