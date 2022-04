SMTPC : la crise sanitaire continue d'impacter le chiffre d'affaires

(Boursier.com) — Au 1er trimestre 2022, Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage (SMTPC) dégage un chiffre d'affaires de 7,97 millions d'euros (7,07 ME un an plus tôt). Elle enregistre une hausse de trafic de +12,4% par rapport à celui de l'année précédente. Comparativement à la même période en 2019 (8,23 ME), dernière année de référence n'ayant pas été perturbée par la crise sanitaire, le trafic du 1er trimestre est en diminution de -4,3%.

La crise sanitaire liée à la propagation du virus Covid-19 continue d'impacter le chiffre d'affaires de la société.

La visibilité demeure réduite à date, l'activité restant dépendante de l'évolution du contexte sanitaire et des possibles effets sur le trafic de la hausse de l'inflation et du coût des carburants.