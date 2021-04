SMTPC : l'OPA de Vinci et Eiffage est en bonne voie

SMTPC : l'OPA de Vinci et Eiffage est en bonne voie









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A la suite des discussions annoncées le 31 mars dernier, Vinci Concessions et Eiffage, détenant chacun directement et indirectement 33,29% du capital et des droits de vote de la Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage (SMTPC), annoncent avoir conclu ce vendredi 23 avril 2021 un protocole d'intentions prévoyant une exclusivité de négociations en vue de la conclusion d'un accord concertant pour acquérir conjointement le solde du capital de la société.

La conclusion des accords définitifs pourra intervenir une fois achevées les procédures d'informations et de consultation des instances représentatives du personnel de Vinci Concessions et de la société. La réalisation de ces accords restera subordonnée à l'obtention des autorisations des autorités de concurrence compétentes, de sorte que Vinci Concessions et Eiffage n'agiront de concert que si les accords définitifs sont conclus et ces autorisations obtenues.

Un projet d'offre publique pourrait être déposé au dernier quadrimestre 2021 au prix de 23 euros par action SMTPC (dividende attaché). Cette offre serait suivie le cas échéant d'un retrait obligatoire.