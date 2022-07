SMTPC : 9,18 ME de chiffre d'affaires au 2e trimestre 2022

(Boursier.com) — Le 2e trimestre 2022 de Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage (SMTPC) enregistre une hausse de trafic de +16,4% par rapport à celui de l'année précédente. Comparativement à la même période en 2019 (dernière année de référence n'ayant pas été perturbée par la crise sanitaire), le trafic est en progression de +1,9%.

Le chiffre d'affaires du trimestre s'établit à 9,18 millions d'euros (7,89 ME un an plus tôt). Sur la dernière année de référence pré-Covid, le chiffre d'affaires était de 9,01 ME.

Sur le 1er semestre 2022, le trafic est en hausse de +14,5% par rapport à l'année précédente et en baisse de -1,1% par rapport au 1er semestre 2019.

La visibilité demeure réduite à date, l'activité restant dépendante de l'évolution du contexte sanitaire et des effets sur le trafic susceptibles de résulter de la hausse de l'inflation et du coût des carburants.