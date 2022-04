SMCP : vive croissance au premier trimestre

(Boursier.com) — SMCP fait état d'un chiffre d'affaires consolidé de 283 millions d'euros au premier trimestre 2022, en hausse de 26,4%, intégrant une progression de +23,7% en organique (portée par une croissance like-for-like de +23,6% grâce à une forte demande locale) et un effet de change positif de +2,7%. Cette performance, supportée par les marques principales Sandro et Maje, reflète un excellent momentum dans les Amériques et la région EMEA, une amélioration progressive sur le trimestre en France, et un bon démarrage en APAC impacté ensuite par des restrictions Covid très contraignantes, notamment à Hong-Kong et en Chine continentale, souligne la société de mode.

Sur les trois premiers mois de l'année, le Groupe a généré une forte pénétration des ventes digitales de 25%, soit +10 pp par rapport au niveau de 2019 (15%).

Conformément à son plan stratégique One Journey, le groupe a continué à progresser fortement sur sa stratégie full price, en réduisant délibérément la part des ventes promotionnelles, et en parvenant à diminuer le taux de remise, tant sur le réseau de magasins physiques qu'en digital, avec -6,1 pp par rapport au T1 2021.

Comme prévu, sur ce trimestre, SMCP a donné une dernière impulsion à son plan d'optimisation de son réseau de magasins physiques, avec 17 fermetures nettes de points de vente (POS), dont 13 en France (principalement des petits magasins, dans des petites villes) incluant la fin du format Suite 341 (7 fermetures sur le trimestre). Dans la région EMEA, SMCP a enregistré 3 fermetures nettes de points de vente dues à des regroupements de magasins (comme par exemple Sandro femme et Sandro homme dans un magasin mixte) ou à des opportunités de relocalisations, partiellement compensées par des ouvertures en Belgique ou en Estonie (nouveau pays pour le Groupe). SMCP opère un réseau stable dans les Amériques et l'APAC.

SMCP surveille de près le contexte sanitaire en APAC et l'impact des restrictions sur le trafic en magasin ainsi que sur les capacités de la chaîne d'approvisionnement. Le Groupe reste prudent car la situation en Chine continentale peut évoluer rapidement et de nouvelles villes pourraient être touchées. SMCP confirme néanmoins ses prévisions financières pour 2022 sous la condition que le contexte sanitaire en APAC s'améliore assez rapidement.

Pour mémoire, pour l'exercice 2022, SMCP anticipe une solide croissance à deux chiffres de ses ventes vs. 2021 et une croissance mid single digit de ses ventes par rapport à 2019. S'agissant de sa rentabilité, le Groupe mise sur une marge d'EBIT ajusté en ligne avec 2021 dans un contexte inflationniste marqué. SMCP anticipe également un ratio d'endettement net inférieur à 2x à fin 2022 (au lieu de fin 2023 précédemment anticipé).