SMCP : vif repli après le point trimestriel

(Boursier.com) — En légère baisse en matinée, SMCP creuse ses pertes cet après-midi avec un titre qui abandonne désormais près de 10% à 7 euros. Le groupe de mode a réalisé un chiffre d'affaires trimestriel de 271,7 ME, en baisse de 1% en données publiées par rapport à 2019, et de 3,2% en organique. Fort d'une solide dynamique aux Etats-Unis et d'une forte consommation locale en France et dans la région EMEA, qui rattrapent progressivement leur niveau de 2019, SMCP se veut confiant dans sa capacité à atteindre 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires pour 2021.

La valeur avait fortement progressé au cours des dernières semaines, les investisseurs pariant sur un changement d'actionnaire principal en raison des difficultés financières du Chinois Shandong Ruyi, actionnaire majoritaire actuel de MSCP.