SMCP : un nouveau directeur général pour Claudie Pierlot

(Boursier.com) — Le Groupe SMCP, maison mère des marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac, annonce la nomination d'Olivier Germain au poste de Directeur Général de Claudie Pierlot, à compter de ce 2 novembre. Il rejoint à ce titre le Comité Exécutif de SMCP. Agé de 51 ans, Olivier Germain prend la Direction Générale de Claudie Pierlot après avoir passé deux ans au sein du New Guards Group (Off white, Ambush, Palm Angels, Heron Peston...) en tant que Chief Product Officer, et trois ans au sein de la Maison Balmain aux mêmes fonctions.