SMCP : trimestre en ligne avec les objectifs ajustés de septembre

(Boursier.com) — SMCP publie ce matin un chiffre d'affaires de 295 MEUR au troisième trimestre, en recul de -1% à taux constants (-2% en

organique) par rapport à 2022.

Le chiffre d'affaires ressort à 905 MEUR sur les neuf premiers mois, en croissance de +5% à taux constants (+4% en organique) par rapport à 2022.

Le groupe fait part du ralentissement de la consommation tout au long du trimestre en Europe et en Amérique et d'une reprise lente et fragile de l'économie chinoise.

SMCP confirme ses objectifs financiers annuels revus en septembre à savoir une croissance moyenne à un chiffre du chiffre d'affaires par rapport à 2022 à taux de change

constants ainsi qu'une marge d'EBIT ajusté comprise en 7% et 9%.