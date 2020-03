SMCP : tir groupé

(Boursier.com) — SMCP redonne 1% à 4,12 euros ce jeudi après son envolée d'hier, les investisseurs ayant salué les dernières annonces du groupe qui a dévoilé des résultats et des revenus en hausse en 2019 avec notamment un bénéfice net en progression de 14,1% à 59,4 ME (hors pénalités liées au refinancement).

Face à l'épidémie du Covid-19 qui impacte significativement la consommation mondiale, la société a expliqué avoir mis en place une équipe de gestion de crise globale et lancé un plan d'actions visant à atténuer son impact grâce à l'adaptation de sa structure de coûts et au report de certains de ses investissements non essentiels. Elle anticipe un repli d'un peu plus de 20% de son chiffre d'affaires au premier trimestre alors qu'elle dispose d'une trésorerie de plus de 200 millions d'euros au 17 mars après avoir recouru à une facilité de crédit renouvelable.

"Compte tenu de la progression rapide de l'épidémie et des incertitudes quant à sa durée, il est, pour l'heure, impossible de communiquer des prévisions pertinentes pour l'année 2020, tant en termes de chiffre d'affaires que de rentabilité", a souligné le management.

Parmi les derniers avis de brokers, la SG a ramené son objectif de cours de 12,9 à 10 euros, tout en restant à l'achat. JP Morgan a revu son cours cible de 22 à 20 euros en étant lui aussi toujours à 'surpondérer'. Mediobanca a coupé enfin son objectif de cours de 18 à 10 euros ('superformer').