SMCP : sous pression

SMCP : sous pression









Crédit photo © SMCP

(Boursier.com) — SMCP recule de 2,2% ce jeudi à 4,15 euros, alors qu'au premier trimestre, le chiffre d'affaires consolidé a atteint 228,7 ME, en baisse de -20.4% en organique. En données publiées, le chiffre d'affaires a baissé de -16.7%, intégrant un effet de change positif de +0.5 % et une contribution De Fursac à hauteur de +3,7%. Cette performance reflète l'impact de l'épidémie de Covid-19 qui a engendré la fermeture des magasins en Asie à partir de la fin du mois de janvier, puis en Europe et en Amérique du Nord mi-mars, ainsi qu'un arrêt des flux touristiques, notamment chinois.

Au cours de ces 12 derniers mois, SMCP a réalisé 77 ouvertures nettes de magasins opérés en propre (DOS). Cela inclut 29 ouvertures nettes en APAC, 28 en EMEA et 20 dans la région Amériques. En parallèle, le Groupe a poursuivi l'optimisation de son réseau de distribution en France, avec 10 fermetures nettes (DOS). Au total, au T1 2020, SMCP a fermé 6 magasins opérés en propre dans le monde, reflétant la fermeture de 6 magasins en France et un ralentissement des ouvertures à l'international.

SMCP a décidé de mobiliser sa facilité de crédit renouvelable (RCF) en mars dernier et bénéficie d'une position de liquidité sécurisé de plus de 200 ME à la fin du T1 2020 pour faire face à la crise. Par ailleurs, le Groupe a entamé des discussions avec ses partenaires bancaires, afin de renforcer encore sa flexibilité financière.

"Il n'est pas pertinent, à ce stade, de communiquer des prévisions pour l'année 2020, tant en termes de chiffre d'affaires que de rentabilité", indiquait le groupe fin avril. Parmi les derniers avis de brokers, HSBC a réduit sensiblement son objectif de cours de 14 à 7,5 euros, tout en maintenant son opinion à l'achat sur le dossier.