SMCP solidaire

Crédit photo © SMCP

(Boursier.com) — Comme beaucoup d'acteurs du monde du textile, SMCP oeuvre de façon solidaire dans la crise actuelle et remettra dans les prochaines semaines 50 000 masques chirurgicaux à des sociétés d'aide à domicile opérant en France.

Ils viendront compléter la fabrication de 10 000 masques effectuée par Sandro à partir de stocks de tissu de précédentes collections, et la donation de plus de 10 000 masques de première protection FFP1 par Maje à l'Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France qui prendra en charge leur distribution notamment aux EHPAD, aux écoles et aux forces de l'ordre.

Ces actions s'ajouteront à la conception de tee-shirts solidaires Sandro dont 100 % des bénéfices seront reversés à la CroixRouge, à la distribution de vêtements Maje à plusieurs associations françaises, espagnoles et italiennes, à l'opération ourheroes de Claudie Pierlot qui reversera 10 Euros pour chaque photo reçue avec le signe HeartHands sur son compte Instagram, au fonds de solidarité pour la lutte contre le Covid-19 mis en place par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), et à la donation de 8 000 mètres de tissu, d'élastiques et de rubans par De Fursac au département de la Creuse, berceau de son histoire, pour la fabrication de masques et blouses.