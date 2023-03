SMCP : sixième séance de hausse

(Boursier.com) — En hausse de 5,6% à 8,2 euros, SMCP s'offre une sixième consécutive de progression. Le groupe de mode a dévoilé de solides résultats annuels avec un EBIT ajusté de 111 ME (9,2% du chiffre d'affaires), contre 96 ME en 2021, un doublement du bénéfice net à 51 ME, pour un chiffre d'affaires de 1,206 MdE, en hausse de 13% en organique, porté par une croissance 'like-for-like' de +14%. Sur le seul quatrième trimestre, les revenus atteignent le niveau record de 332 ME, en hausse de 4% en organique par rapport à 2021, malgré une base de comparaison élevée.

En 2023, le management vise une croissance des ventes à taux de change constants à un chiffre, dans la fourchette moyenne à haute; et une progression de la marge d'EBIT ajustée.

'Neutre' sur la valeur, Oddo BHF parle de résultats 2022 de très bonne facture malgré la Chine. Mais le groupe est surtout porté par la spéculation qui entoure son tour de table après qu'Alastair Beveridge et Daniel Imison d'AlixPartners UK LLP eurent annoncé hier le lancement d'un processus de vente portant sur une participation estimée à environ 37% dans le propriétaire des marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac. "A ce stade préliminaire du lancement du processus de vente, le calendrier du processus de vente, la conclusion d'une vente des actions nanties, l'identité de l'acheteur (ou des acheteurs), et la présence d'un ou de plusieurs acheteurs pour tout ou partie des actions nanties restent inconnus", a souligné AlixPartners UK LLP. "Par conséquent, il est impossible à l'heure actuelle de déterminer si la transaction déclenchera ou non une offre publique obligatoire".

Oddo BHF ne doute pas de la volonté des détenteurs des 37% (les obligataires de European Topsoho) de vendre leurs parts. Toutefois, il semble que tant que les 16% du capital détenus par Dynamic Treasure Group (qui appartiendrait à la fille du fondateur de Ruyi selon des articles), aujourd'hui gelés par décision de justice, ne sont pas soit restituées aux créanciers, soit relogés dans European Topsoho, soit vendus, la situation pourrait rester figée (le broker ne pense pas qu'un acteur se risquerait à initier une OPA sans avoir la certitude de pouvoir ne serait-ce que théoriquement atteindre un squeeze-out, c'est à dire 90% du capital). Le fait que le processus soit lancé indique peut-être que les créanciers ont des informations sur l'évolution de la situation des 16%, alors que de son côté, l'analyste n'a pas de nouvelles informations sur le sujet.