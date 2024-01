SMCP : sanctionné après le nouvel avertissement

(Boursier.com) — SMCP chute de plus de 10% à 2,58 euros en ce début de semaine, logiquement sanctionné après son nouvel avertissement sur résultats. Le propriétaire de Maje et Sandro a annoncé, vendredi soir, qu'il ne visait plus qu'une marge opérationnelle ajustée allant de 6,4 à 6,6% sur l'exercice 2023, contre 7% à 9% précédemment, pour un chiffre d'affaires d'environ 1,230 MdE, soit une croissance à taux constants de +3,8% (précédemment "croissance moyenne mid-single digit"). En parallèle, le Groupe a indiqué avoir accéléré son plan d'économies au dernier trimestre 2023 et a continué de faire de sa solidité financière une priorité.

Le groupe de mode avait déjà violement chuté mi-septembre après avoir fortement revu à la baisse sa guidance 2023.

A la suite de cette annonce, la SocGen reste à l''achat' mais réduit sa cible de 11 à 7,2 euros.