SMCP s'enflamme après une publication de qualité

(Boursier.com) — SMCP est recherché ce jeudi à Paris. Dans de copieux volumes, le titre du groupe de mode bondit de 10,8% à 6,9 euros, capitalisant sur son gain de mercredi (+11,2%). Le propriétaire des marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac a dévoilé un Ebit ajusté 2021 de 95,3 ME (9,2% du chiffre d'affaires), contre 7 ME en 2020, pour des revenus de 1,039 MdE, en hausse de 18,7% en organique (porté par une croissance LFL de +16,7%), malgré l'impact de la pandémie, un tourisme encore très limité et des ventes promotionnelles volontairement réduites.

La direction a souligné la très forte performance du e-commerce avec une pénétration digitale de 23% et la poursuite de la stratégie "full price" (taux de remise en baisse de -5,6 pts), ainsi que sur la finalisation du plan d'optimisation du réseau en France.

SMCP prévoit une solide croissance à deux chiffres des ventes en 2022 (correspondant à une croissance mid single digit vs. 2019), une marge d'EBIT ajusté en ligne avec 2021 dans un contexte inflationniste marqué, et un ratio d'endettement net inférieur à 2 à fin 2022 (au lieu de fin 2023 précédemment anticipé). Les perspectives à moyen terme sont également confirmées.

Oddo BHF parle de résultats de très bonne facture. Le principal sujet d'actualité est la réorganisation actionnariale et aucune information nouvelle à ce sujet n'a été révélée. Le broker, à 'surperformer' sur le titre, anticipe un rattrapage des multiples par rapport aux pairs ou une OPA une fois les histoires actionnariales stabilisées.

Jefferies ('achat') explique que les ventes de l'exercice sont ressorties conformes aux attentes, mais SMCP a fait de "solides progrès" en termes de rentabilité, aidé principalement par une réduction du niveau de démarque au second semestre. La marge d'exploitation "forte" a dépassé les estimations du broker et ce dernier souligne l'impact "minime" de la Russie et de l'Ukraine, les 2 pays représentant moins de 1% des ventes du groupe et étant distribués via un partenaire plutôt que directement.