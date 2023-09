SMCP s'effondre après son avertissement

(Boursier.com) — En dernière positon du palmarès, SMCP s'effondre de 22% à 4,1 euros dans les premiers échanges, durement sanctionné après son avertissement sur résultats. La maison-mère des marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac vise désormais une croissance moyenne à un chiffre (à taux de change constants) contre "une croissance à un chiffre dans la fourchette moyenne à haute" précédemment, et une marge d'EBIT ajusté comprise entre 7% et 9%, contre "une amélioration de sa marge d'EBIT ajusté vs. 2022", soit 9,2% du chiffre d'affaires, auparavant. La société est confrontée à une dégradation des conditions de marché, avec un ralentissement de la croissance en Europe dans un environnement durablement inflationniste, comme en France. La consommation chinoise n'a par ailleurs pas poursuivi la trajectoire escomptée, comme l'indiquent les indicateurs clés en Chine.

Pour le second semestre, le Groupe anticipe une "croissance modérée de ses ventes par rapport à 2022, avec un 3e trimestre stable ou en légère baisse, et un 4e trimestre plus en ligne avec la tendance du 1er semestre, bénéficiant notamment d'un effet de base favorable en Chine".

Prenant acte de ces annonces, la SocGen réduit son objectif de 12,8 à 11,4 euros mais reste à l''achat'. Oddo BHF ('neutre') était déjà sceptique sur une potentielle OPA à cause de la situation actionnariale (les 16% du capital bloqués dans les iles vierges britanniques), induisant de facto que le problème n'était pas l'attractivité du groupe mais l'incapacité pour un acheteur de sortir le dossier de la Bourse à cause de la minorité de blocage. Désormais, en plus de cette situation actionnariale, le momentum opérationnel se dégrade sur une zone clé (Chine), rendant moins évident le caractère spéculatif.