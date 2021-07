SMCP : rouge vif

Crédit photo © reuters

(Boursier.com) — SMCP plonge de près de 7% à 5,4 euros ce lundi. Le propriétaire des marques Sandro et Maje est visé depuis fin juin par une enquête pour "recel de crimes contre l'humanité", accusé, comme les géants Inditex et Uniqlo, d'avoir profité du travail forcé de Ouïghours en Chine.

"SMCP réfute avec la plus grande fermeté ces accusations et entend coopérer pleinement à l'enquête pour démontrer que celles-ci sont fausses. L'ouverture d'une enquête est une étape nécessaire à l'établissement de la vérité et ne constitue nullement une reconnaissance du bienfondé de la plainte", avait alors réagi le groupe de mode auprès de l''AFP'.

Mais le repli du jour est principalement à mettre sur le dos de Goldman Sachs ('vendre'). Dans une note, la banque d'affaires a abaissé ses prévisions pour le deuxième trimestre en raison des fermetures de magasins liées à la Covid-19, notamment sur le marché national de la société. GS a ainsi réduit son estimation de croissance des ventes à taux de change constant à +56% sur les trois mois clos fin juin, contre +67% précédemment, ce qui équivaut à un repli de 17% par rapport au deuxième trimestre 2019.