SMCP : retour à un EBIT ajusté et un résultat net positifs

SMCP : retour à un EBIT ajusté et un résultat net positifs









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'EBITDA ajusté de SMCP a augmenté de 55,1 ME au S1 2020 à 100,3 ME au S1 2021, grâce à la croissance du chiffre d'affaires, combinée à une hausse de +0,1 points du ratio de marge brute de gestion (71,6%) et à la poursuite d'une gestion rigoureuse des coûts.

Les dotations aux amortissements et aux provisions se sont élevées à -75,1 ME au S1 2021, contre -84,8 ME au S1 2020, et sont restées stables en valeur absolue hors IFRS. En conséquence, l'EBIT ajusté a augmenté de -29,7 ME au S1 2020 à 25,2 ME au S1 2021.

Le résultat net - part du Groupe s'est établi à +0,6 ME au S1 2021 contre -88,5 ME au S1 2020.

Le Groupe a renoué avec un Free cash-flow positif, passant de -56,7 ME au S1 2020 à 20,2 ME au S1 2021. Outre l'augmentation de l'EBITDA, cette performance reflète principalement une amélioration significative du besoin en fonds de roulement, de 195,3 ME à la fin du S1 2020, à 133,7 ME à la fin du S1 2021, grâce à un contrôle rigoureux des stocks.