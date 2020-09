SMCP : résultats du 1er semestre 2020 impactés par la Covid-19

(Boursier.com) — SMCP annonce un chiffre d'affaires en baisse de 31% en données publiées à 372,8 ME au S1 (-33,5% en organique). La direction souligne cependant la poursuite de l'amélioration progressive des ventes en Chine continentale au cours du T2 2020 avec une reprise de la croissance des ventes en juin. La bonne exécution du plan d'actions Covid-19 pour atténuer les effets de la crise passe par la variabilisation de plus de 50% des coûts opérationnels, générant plus de 60 ME d'économies. L'Ebitda ajusté baisse de 141 ME au S1 2019 à 55,1 ME au S1 2020. L'EBIT ajusté passe à -29,7 ME. Le Résultat net ressort à -88,5 ME, incluant une dépréciation du Goodwill de la division "Autres marques" 3 de 42,6 ME, impactée par la pandémie. Le Ratio d'endettement Dette financière nette/ EBITDA ajusté 4 au 30 juin 2020 est de 5,5x avec une solide position de liquidité au 30 juin 2020 de 219 ME.

Daniel Lalonde, Directeur général de SMCP, commente : "Nos résultats ont été fortement impactés par la pandémie du Covid-19. C'est pourquoi, nous avons mis en place des mesures fortes pour en atténuer les effets : réduction des coûts opérationnels et des investissements, renforcement de la trésorerie et ajustement des collections. Grâce à ses solides fondamentaux, le Groupe est aujourd'hui bien armé pour faire face à cette période troublée. Nous bénéficions d'un portefeuille de marques géographiquement bien équilibré, d'une position forte dans le e-commerce et d'une organisation agile. Au second semestre, nous poursuivrons notre plan d'actions Covid-19 tout en nous concentrant sur nos priorités-clés : le renforcement de la désirabilité de nos marques, la création d'un réseau unifié entre le e-commerce et nos magasins physiques permettant d'offrir une expérience-client fluide et innovante ainsi que l'accélération de notre stratégie RSE. Nous détaillerons l'ensemble de ces actions lors de notre point stratégique, le 27 octobre prochain."