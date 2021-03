SMCP publie un Ebitda ajusté de 179,6 ME

SMCP publie un Ebitda ajusté de 179,6 ME









(Boursier.com) — SMCP annonce un chiffre d'affaires en baisse de 22,9% en données publiées à 873 ME (-23,9% en organique), mais signale une forte reprise en Chine continentale au S2 2020 (+3,4% en 2020, dont +24,5% au S2 2020).

La performance du e-commerce ressort à +27,6% de croissance des ventes. Le management insiste sur la très bonne exécution du plan d'actions Covid-19 avec plus de 100 ME d'économies.

L'EBITDA ajusté a diminué de 286,4 millions d'euros en 2019 à 179,6 millions d'euros en 2020, impacté par la pandémie de la Covid-19. Cela reflète la baisse significative du chiffre d'affaires combinée à une réduction de -3,8pts de la marge brute à (70,8%), du fait d'une augmentation de l'intensité promotionnelle et d'une augmentation des opérations de liquidation permettant de réduire le niveau des stocks. Cela a donc été partiellement compensé par la mise en oeuvre de mesures d'économies fortes sur les coûts qui ont générées plus de 100 ME et qui ont permis à SMCP de variabiliser plus de 65% de ses coûts opérationnels (renégociation des baux commerciaux, recours au chômage partiel, gestion stricte des effectifs et optimisation des frais généraux et administratifs telles que la masse salariale et les dépenses discrétionnaires). L'Ebitda ajusté s'est fortement amélioré au second semestre passant de 55,1 ME au S1 2020 à 124,5 ME au S2 2020.

Le Résultat net s'établit à -39,6 ME en excluant les dépréciations d'actifs et des droits d'utilisation. Le Free Cash-Flow est de 8 ME dont 64,7 ME au S2 2020. La flexibilité financière en fin d'année se confirme avec plus de 220 ME en incluant la ligne RCF non tirée.

La dette financière nette a diminué de 387,4 ME en 2019 à 382,8 ME au 31 décembre 2020. Le ratio d'endettement dette financière nette/EBITDA ajusté 8 a augmenté de 2,2x au 31 décembre 2019 à 7,1x au 31 décembre 2020.

PERSPECTIVES

L'économie mondiale continue d'être affectée par la pandémie de la Covid-19 alors que des mesures de restrictions sont encore mises en oeuvre dans plusieurs pays. A ce jour, 33% du parc de magasins mondial (DOS) de SMCP est temporairement fermé. En parallèle, la Chine continentale poursuit sa reprise.

Compte tenu du niveau élevé d'incertitude, il n'est pas pertinent à ce stade de communiquer des prévisions annuelles pour l'année 2021.

SMCP poursuit son plan stratégique à 2025 et reste pleinement concentré sur son exécution. Celui-ci s'articule autour de 4 piliers stratégiques : le renforcement de l'attractivité des marques, la mise en oeuvre d'une stratégique phy-gitale permettant d'offrir une expérience client "sans frontière", le renforcement de la plateforme et une accélération en matière de développement durable. SMCP est ainsi parfaitement positionné pour saisir l'ensemble des opportunités de croissance du marché.

Daniel Lalonde, Directeur Général de SMCP a déclaré : "Comme attendu, nos résultats annuels ont été fortement impactés par la pandémie qui a conduit à des mesures de confinement dans la plupart des pays et à un arrêt des flux touristiques. Néanmoins, le groupe a démontré sa réactivité en mettant immédiatement en place des mesures fortes pour réduire ses coûts et booster le e-commerce afin de limiter l'impact. En fin d'année, nous avons annoncé un nouveau plan stratégique qui permettra de façonner nos marques au nouveau monde. SMCP est aujourd'hui bien positionné pour saisir les opportunités de croissance de son marché et je suis confiant dans la capacité de nos équipes talentueuses de poursuivre notre feuille de route et faire de SMCP un leader mondial du luxe accessible."