SMCP : publication logiquement saluée

(Boursier.com) — En hausse de 2,7% à 5,6 euros au lendemain de son point intermédiaire, SMCP s'offre une cinquième séance consécutive de progression. Le groupe de mode a réalisé un chiffre d'affaires record au premier semestre, en hausse de 21,4% en organique à 565,4 ME, malgré l'impact significatif des restrictions Covid dans la zone APAC. L'Ebit ajusté bondit de 76% à 45 millions d'euros, matérialisant une marge de 8%.

Le groupe a réitéré ses objectifs 2022 à savoir une croissance des revenus "solid double digit" et une marge d'EBIT ajusté en ligne avec 2021 (9,2% en 2021) avec un ratio d'endettement net inférieur à 2 à fin 2022.

Oddo BHF maintient son avis 'surperformer' et sa cible de 11,3 euros. Le titre reste attractif et s'échange sur un PE 2022e de 10,9x et une VE/ EBIT 2022e de 10,1x. Le prochain catalyseur sera un newsflow sur l'évolution de la situation actionnariale qui pénalise le momentum selon le courtier (-25% en YTD), malgré une excellente gestion opérationnelle.

Jefferies ('achat') note que les ventes ont dépassé le consensus de 3 %, avec une croissance à deux chiffres en Europe par rapport à 2019, ce qui est de bon augure pour le reste de l'année. Le broker est également satisfait des progrès "significatifs" au niveau de la gestion de la marge brute grâce à une baisse des remises. Les prix de vente moyens ont augmenté d'une année sur l'autre pour aider à compenser les hausses des prix des matières premières. Enfin, l'analyste rappelle que selon SMCP, plus de 50% des produits proviennent de la région euro/méditerranéenne, ce qui est avantageux en termes de fret.