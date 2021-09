SMCP : précisions sur l'emprunt obligataire échangeable en actions SMCP émis par European TopSoho

(Boursier.com) — SMCP a été informé par courrier officiel que GLAS, en sa qualité de Trustee au titre des obligations échangeables en actions SMCP émises en septembre 2018 par European TopSoho S.à r.l., a notifié à European TopSoho S.à r.l., actionnaire majoritaire de SMCP à hauteur de 53%, l'absence de remboursement de l'emprunt obligataire échangeable en actions SMCP d'un montant de 250 millions d'euros à son échéance du 21 septembre 2021, et que European TopSoho S.à r.l dispose d'un délai courant jusqu'au 30 septembre 2021 (inclus) pour remédier à ce défaut. A la connaissance de SMCP, les actions sous-jacentes à cet emprunt et nanties dans ce cadre représentent 37% du capital social de SMCP.

SMCP rappelle que cette situation "ne remet pas en cause ses propres financements et ses opérations". La création de valeur pour l'ensemble des parties prenantes du groupe (actionnaires, salariés et autres partenaires) "est au coeur de la stratégie de l'entreprise". SMCP et ses équipes restent pleinement mobilisés sur la mise en oeuvre du plan stratégique One Journey à horizon 2025.