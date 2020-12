SMCP : plombé par un analyste

SMCP : plombé par un analyste









Crédit photo © SMCP

(Boursier.com) — SMCP trébuche de 7,5% à 4,6 euros en fin de matinée sur la place parisienne. Le flux vendeur sur le groupe de mode est à relier à une note de Jefferies qui a dégradé la valeur à 'conserver' tout en réduisant sa cible de 6 à 5,75 euros. Le broker évoque "des preuves d'un rabais généralisé sur les marchés mondiaux" par le propriétaire des marques Maje et Claudie Pierlot, ce qui risque de nuire à la marque et aux marges du groupe. Le courtier réduit ses estimations d'Ebit de 3% pour l'exercice 2021 et de 9% pour 2022. Il maintient par ailleurs une décote de 25% afin de tenir compte des préoccupations concernant la solvabilité de l'actionnaire majoritaire Shandong Ruyi. A plus long terme, Jefferies reste optimiste quant à la capacité de l'entreprise à conquérir des parts de marché compte tenu de son vaste réseau de magasins chinois et de sa pénétration numérique supérieure à la moyenne.