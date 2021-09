SMCP : peu de réactions après les résultats

(Boursier.com) — Après deux séances de nette hausse, SMCP marque le pas ce matin, en repli de 0,2% à 5,3 euros. Le groupe de mode a renoué avec un résultat net positif au premier semestre, à +0,6 million d'euros, pour des revenus, déjà connus, de 453 ME. L'Ebitda a augmenté de 55,1 ME à 100,3 ME tandis que le Free cash-flow est repassé en territoire positif, bondissant sur un an de -56,7 ME à 20,2 ME. Le management n'a pas fourni de guidances à cause des incertitudes liées aux variants COVID (notamment les reconfinements de quelques pays asiatiques et le risque sur le tourisme) mais il reste "prudemment optimiste".

Oddo BHF évoque des résultats légèrement supérieurs à ses attentes alors que la reprise est confirmée. La prochaine échéance du 21 septembre 2021 (échéance de l'obligation convertible) de l'actionnaire chinois (toujours très endetté) approche et un changement potentiel d'actionnaire majoritaire (en cas de défaut...) pourrait dynamiser le titre qui reste sous-évalué, selon le courtier, (VE/EBITDA de 3.8x en 2022e vs 7x pour ses pairs) malgré une amélioration séquentielle des agrégats opérationnels et bilantiels... L'analyste est à 'surperformer' sur le titre avec une cible de 10 euros.