SMCP : nouvelle baisse appuyée

(Boursier.com) — Deuxième séance après sa publication annuelle et deuxième décrochage pour SMCP : -7,6% à 2,38 euros. Le groupe de mode a vu ses résultats se dégrader l'an passé malgré des revenus en hausse (+2,9% en organique) et n'a pas fourni de guidance chiffrée pour l'exercice en cours compte tenu d'un manque de visibilité sur l'environnement de consommation. Le management souligne que l'année 2024 suivra une logique similaire à 2023 avec un premier semestre encore difficile et éventuellement une légère amélioration au second.

"Nous avons donc choisi d'accélérer notre plan d'actions visant à relancer notre dynamique de croissance rentable. Nous allons notamment intensifier nos efforts sur la désirabilité de nos marques et dans le digital, optimiser notre réseau de magasins dans les différentes régions, approfondir notre travail sur la gestion des coûts, tout en continuant à nous concentrer sur la rentabilité et la génération de trésorerie. Nous anticipons les premiers effets de ce plan dès 2024, et une accélération à partir de 2025", a déclaré Isabelle Guichot, Directeur général de SMCP.

Oddo BHF est 'neutre' sur le titre malgré la forte baisse depuis le premier janvier, reflétant notamment le manque de visibilité sectorielle. L'absence de guidance ajoute à cette incertitude, même si, dans ce contexte, elle reste compréhensible. Il n'y a par ailleurs toujours pas de nouvelles sur la situation actionnariale (hormis un article récent dans 'Les Echos'), souligne le courtier. MedioBanca a de son côté ramené sa cible de 4 à 3,7 euros ce vendredi tout en restant 'neutre'.