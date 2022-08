SMCP : Niveau record de ventes du premier semestre

(Boursier.com) — Le Chiffre d'affaires du S1 2022 ressort à 565,4 ME, en hausse de 21,4% en organique par rapport au S1 2021, exclusivement porté par une croissance LFL2 de +24,5%, malgré l'impact significatif des restrictions Covid en APAC. Le groupe souligne la bonne performance en Europe, portée par la demande locale et la reprise progressive du tourisme, soutenue par un excellent T2 dépassant le niveau de 2019. La croissance est substantielle dans la région Amériques, à la fois par rapport à 2021 (+28,1%1) et par rapport à 2019 (+16,3%).

La performance de la région APAC a été fortement affectée par les restrictions Covid (avec la fermeture complète de nos entrepôts opérant la distribution du réseau physique et digital). Le groupe insiste sur l'amélioration significative de l'EBIT ajusté de +76%, atteignant 45 ME (8,0% du chiffre d'affaires) vs 26 ME au S1 2021 (5,7% du chiffre d'affaires) ; Le résultat net s'inscrit en forte hausse, à 20,7 ME. La structure financière est saine avec une poursuite de la diminution du ratio d'endettement net, de 2,5x au 31 décembre 2021 à 2,1x l'EBITDA ajusté.

Le groupe insiste sur la bonne exécution du plan stratégique, dont : une augmentation de la désirabilité des marques grâce à un bon pricing power et des stratégies marketing locales réussies ; la poursuite de la stratégie 'full price' et la baisse du taux de remise de -6pp vs le S1 2021 ; La normalisation de la pénétration digitale, atteignant 22% Guidance annuelle 2022, est confirmée.

Isabelle Guichot, Directeur Général de SMCP, commente : "Nous sommes très satisfaits de nos bons résultats au cours du premier semestre de l'année. Nous avons pu réaliser de très bonnes performances dans toutes nos régions où les dépenses des clients locaux ont été supérieures aux niveaux prépandémiques, à l'exception de l'Asie, où nos magasins ont été temporairement fermés en raison des restrictions liées au Covid. Cela nous a permis d'atteindre un niveau record de ventes au premier semestre. Cette dynamique, qui n'aurait pas été possible sans le fort engagement de nos équipes, confirme la pertinence de notre stratégie axée sur la désirabilité de nos marques, avec des actions marketing locales qui renforcent l'engagement de nos clients. Au cours du premier semestre, nous sommes également parvenus à accroître fortement notre rentabilité grâce à des efforts continus pour augmenter les ventes full price. Par ailleurs, nous avons accéléré sur notre politique RSE, en mettant en place un programme de traçabilité, et sur notre ambition omnicanale. Bien que l'environnement géopolitique et macroéconomique actuel crée une certaine incertitude, nous confirmons nos prévisions pour l'ensemble de l'année 2022 si la situation ne se détériore pas davantage."